“ARSenale. Vite e officine" da domani mattina alla Fondazione

La Spezia - Marina Militare e Fondazione Carispezia presentano la mostra “ARSenale. Vite e officine dal 1869 al 2019”, iniziativa culturale inserita nelle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia e curata da Silvano Benedetti.

Scopo della mostra, che sarà inaugurata venerdì 27 settembre alle ore 11.00 negli spazi espositivi di Fondazione Carispezia, in via Domenico Chiodo 36 alla Spezia, è ripercorrere la storia dell’Arsenale Militare, al cui interno venivano progettate, costruite e allestite le unità della flotta italiana ? navi, sommergibili, idrovolanti ? e trovavano compimento le idee più innovative e geniali di ogni branca della tecnologia.



Le immagini esposte raccontano i mestieri e le vite delle persone che lavoravano all’interno dell’Arsenale – i cosiddetti “arsenaloti” (con una sola t nel dialetto locale) ? ossia tecnici e operai, militari e civili, molto qualificati, in grado di trasformare nelle loro officine un’idea, anche solo abbozzata, in un prodotto reale e funzionante.

Alle fotografie e ai reperti storici, collocati lungo il percorso espositivo e messi a disposizione per l’occasione dal Museo Tecnico Navale della Spezia e dall’Arsenale Militare Marittimo della Spezia, si affiancano le immagini dei mestieri ancora vivi in Arsenale, foto attuali – di Andrea Pavan con la collaborazione di Mauro Manco e Nadia Raggi – che colgono momenti e situazioni inusuali per la maggior parte delle persone.



La mostra resterà aperta, ad ingresso libero, fino al 27 ottobre con i seguenti orari: dal lunedì alla domenica, ore 15.30-19.30. Un’iniziativa in collaborazione con: Ass. Amici del Museo Navale e della Storia, Ass. Nazionale Marinai d’Italia sezione della Spezia, Ass. Nazionale Arditi Incursori.







