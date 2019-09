“A Rassaula” debutto per la compagnia teatrale "Graziotta"

La Spezia - Tutto pronto per il debutto dell'associazione culturale Compagnia Teatrale Graziotta che porta in scena la commedia dialettale in tre a atti “A Rassaula” (regia Luigi De Bernardi).



L'appuntamento è quindi per domenica 1 settembre, questa sera alle ore 21, presso i giardini pubblici delle Grazie per la prima de “A Rassaula” (scritta da M.Alberto Vignali e Luigi De Bernardi), con il patrocinio del Comune di Porto Venere. In caso di maltempo la rappresentazione avrà luogo nella vicina palestra della società sportiva Forza & Coraggio.



Nell'occasione la stessa Compagnia Teatrale Graziotta ha voluto dedicare questa rappresentazione a Rosetta Tonelli, storica protagonista delle commedie dialettali graziotte che negli ultimi anni ha recitato proprio in questo gruppo amatoriale e che è recentemente scomparsa.



Misteri, eredità, reduci senza memoria e imprevisti in una storia locale in cui fraintendimenti e beghe ereditarie la faranno da padrone. Una trama intricata che inizia con due gemelli mandati in guerra e periti al fronte, con due vedove che forse però non sono vedove e poi con un funzionario venuto da Roma, un conte piemontese e un oste “investito”, ma soprattutto c'è da capire chi è la “Rassaula”... Insomma è una storia tutta da scoprire.

La commedia è in dialetto graziotto e rientra nel progetto culturale sviluppato dall'associazione che mira alla tutela delle tradizioni dialettali, delle storie e leggende tradizionali, ma sopratutto al supporto delle piccole compagnie teatrali.