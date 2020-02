‘1165: Pisani, Genovesi e un corsaro nel Golfo’, all'Etnografico il secondo incontro

La Spezia - Venerdì 7 febbraio alle 17 si terrà la seconda conferenza del ciclo Raccontami Spezia, al Museo Civico Etnografico ‘Giovanni Podenzana’. Enrica Salvatori, professore associato dell’Università di Pisa e presidente della Società Storica Spezzina, ripercorrerà un momento fondamentale della storia spezzina. La storia medievale della Spezia è poco nota e anche poco studiata, complice la scarsità delle attestazioni documentarie e materiali. Tuttavia un momento chiave per la città fu, nel 1343, la sua elevazione a podesteria e conseguente separazione dal distretto di Carpena a cui si sarebbe ricongiunta qualche decennio più tardi (1371) mantenendo il ruolo di capoluogo. Durante l’incontro, Salvatori cercherà di mettere in luce quali condizioni e vicende abbiano favorito il cambio di consegne e quale significato possa aver rivestito il passaggio per gli abitanti.



Enrica Salvatori (La Spezia 1963) è professore associato di storia medievale all'Università di Pisa. Insegna Storia Pubblica Digitale nel corso di laurea magistrale di Informatica Umanistica, è direttrice del Laboratorio di Cultura Digitale (http://labcd.humnet.unipi.it/); opera nel direttivo dell’Associazione Italiana per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale e dell’Associazione Italiana per la Public History; è presidente della Società Storica Spezzina. Ha unito le competenze scientifiche con l'attività di giornalista pubblicista (dal 1988 al 1998) lavorando su diverse testate giornalistiche, collaborando a due programmi RAI (Terzo Pianeta e Metropoli) e fondando nel 2006 Historycast, il primo podcast indipendente in Italia dedicato alla storia. In quanto medievista ha concentrato gli studi sulla circolazione mediterranea medievale, sull’evoluzione del comune tra Italia e Provenza e sulla storia della Lunigiana. Ha guidato un’équipe di ricerca sulla storia e archeologia del paesaggio in Val di Vara e Lunigiana (http://www.tramontivaldivara.it/), sulla valorizzazione di S. Michele Arcangelo di Pegazzano ed è responsabile scientifico dell’edizione digitale del Codice Pelavicino (http://pelavicino.humnet.unipi.it/). Si ricorda che l’evento è a ingresso gratuito.