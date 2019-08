La Spezia - Tutti al mare per l'ultimo sabato di agosto? Non è cosa scontata. Le previsioni oggi dicono che, sebbene senza furia, il cielo potrebbe sgocciolare tutto il giorno su una provincia spezzina il cui termometro non dovrebbe superare i 26 gradi. Un po' più caldo invece domani, con la pioggia che dovrebbe arrestarsi in mattinata per lasciare spazio a una giornata variabile, preludio a un lunedì bagnato.