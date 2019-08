Weekend del Palio, come non impazzire nel traffico

La Spezia - Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto si svolgerà il Palio del Golfo. A tal fine saranno in vigore le seguenti misure viabilistiche.



Venerdì 2 agosto

Sfilata del Palio

Come consuetudine la sfilata avrà inizio alle ore 21.00 da Piazza Brin e proseguirà lungo C.Cavour, Via Chiodo, Piazza Verdi, Via Veneto e terminerà in piazza Europa.



Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione avranno vigenza i seguenti provvedimenti: dalle ore 9.00 divieto di fermata con rimozione veicolare in via Corridoni, via Castelfidardo, Corso Cavour tra viale Aldo Ferrari e via dei Mille; dalle ore 12 altresì divieto di fermata con rimozione veicolare in Via Chiodo e Piazza Bayreuth.

I veicoli in sosta in via Roma (tratto via Di Monale - Via Rosselli) e Via Rosselli (tratto Via Roma – Corso Cavour) non potranno circolare dalle ore 21 alle ore 23.

Durante la sfilata , il transito veicolare sarà deviato nei 3 assi stradali principali: Variante Aurelia, Spallanzani e Viale Italia-Amendola.



Sabato 3 agosto

Manifestazione di sidecar in via Chiodo e Piazza Verdi, cena delle Borgate

Per consentire la manifestazione motoristica che si svolgerà in Via Chiodo dalle ore 21.00 alle ore 24.00 è previsto, sin dalle ore 19.30, divieto di transito nella via Chiodo, Piazza Verdi e trasversali; resterà vigente il provvedimento ZTL. Sarà consentito l’attraversamento in via Chiodo da parte dei mezzi pubblici da via Gramsci direzione mare, mentre il transito veicolare privato in via Gramsci sarà deviato in viale Amendola all’altezza di via Rosselli.

Dalle ore 19.30 circa alle ore 24.00, in occasione del concerto in Piazza Europa, sarà chiusa al traffico la Via Veneto nel tratto compreso tra via Crispi e piazza Verdi; conseguentemente la zona bassa di Via Dei Colli e via XXVII Marzo saranno raggiungibili imboccando detta ultima via nei pressi della galleria Spallanzani

Inoltre per la Cena delle Borgate prevista in Piazza Beverini, dalle ore 14.00 sarà interdetto l’accesso e la sosta in Piazza Beverini.



Domenica 4 agosto

Palio del Golfo

E’ istituito il divieto di fermata con rimozione veicolare nel viale Italia fra via Diaz e via XX Settembre compresa; inoltre è previsto divieto di fermata su tutta l’area di sosta fronte all’imbarco per Palmaria e Porto Venere.

Divieto di sosta è previsto altresì nel tratto terminale di via XX Settembre fra via 24 Maggio e viale Italia laddove verrà riservata la sosta ai veicoli a due ruote sino alle ore 24.

Dalle ore 14.00 circa sino a dopo le ore 24 divieto di transito nel viale Italia, tratto compreso tra via San Cipriano e Piazza Chiodo.

Nell’occasione sarà utilizzabile via Chiodo in direzione Migliarina sino a Via Tommeseo con deviazione su quest’ultima via per poi imboccare via Don Minzoni. La circolazione in Piazza Verdi sarà riservata ai bus e taxi.



Per tutte le giornate della manifestazione si consiglia l’utilizzo della variante Aurelia. Inoltre, per le direttrici verso monte, sarà comunque possibile utilizzare anche l’asse Via Veneto, Via Redipuglia, Galleria Spallanzani, Via Fiume; per le direttrici verso mare Viale Ferrari, Via Fiume, Galleria Spallanzani e Via XXIV Maggio.

Per assicurare l’idonea attuazione dei dispositivi viabilistici sopra indicati il Corpo di Polizia Municipale impiegherà tutto il personale disponibile e quindi oltre 60 addetti sul territorio, con la collaborazione del Servizio Mobilità e di ATC Mobilità e Parcheggi per la segnaletica stradale occorrente.