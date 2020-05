Vuole aggredirla, lei corre dalla Polizia locale. Fermato 69enne

La Spezia - Mancavano pochi minuti alle 8 di stamattina quando, nel Quartiere umbertino, un 69enne spezzino che già aveva manifestato stato di alterazione nelle vicinanze di un esercizio commerciale di Piazza Saint Bon, ha individuato una Fiat Multipla condotta da una donna di quarant'anni prendendo l'auto a calci e pugni. Rivolgeva alla donna frasi minacciose e voleva farla scendere per aggredirla. La donna, sola a bordo, si stava recando al lavoro: ha fermato il veicolo e con prontezza si è data alla fuga raggiungendo il vicino Comando della Polizia locale.

Ascoltata dagli agenti, ha fornito una sommaria descrizione dell'esagitato che l'aveva appena messa in pericolo. Le pattuglie auto e moto della Locale, coadiuvate dalle immagini degli impianti di videosorveglianza, si sono messi alla ricerca del 69enne rintracciandolo poco dopo in Via Chiodo, dove veniva fermato ancora in stato di alterazione.

Condotto al comando di Via Lamarmora, dove è stato identificato, l'uomo è stato poi preso in carico dal 118 che lo ha portato all'ospedale, dove è stato ricoverato. A carico del 69enne scatterà una denuncia penale per tentata aggressione. E, ai sensi del Dpcm, dovrà anche saldare un verbale da 400 euro perché a spasso lontano dalla residenza.