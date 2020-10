Voragine in Viale Italia, traffico in tilt

Un'altro cedimento della strada a mare dopo quello di due anni fa. Chiusa la carreggiata in direzione arsenale a partire da Via XX settembre.

La Spezia - Dopo quella del settore di due anni fa all'altezza del centro Kennedy, questa notte un'altra voragine si è aperta in Viale Italia, questa volta all'altezza dei Giardini pubblici.

Intorno alle 5 agenti della Polizia di Stato, che si sono portati sul posto non appena informati della notizia, hanno transennato la carreggiata in direzione arsenale a partire dall'incrocio con Via XX settembre con la polizia municipale impegnata nella gestione del traffico che successivamente è inevitabilmente andato in tilt.