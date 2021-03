Volge al cambiamento, prime gocce da stasera

La Spezia - Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata nelle prossime ore: è l'inizio del cambiamento climatico che vi avevamo preannunciato e che porterà altre precipitazione nel fine settimana, specialmente nella giornata di domani, sabato. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.