Virus, quattro nuovi casi in provincia e un ospedalizzato in più

La Spezia - Un nuovo ospedalizzato in Asl 5 e i casi totali in provincia della Spezia sono quattro in più rispetto a ieri che passano a 30. Due dei quattro nuovi positivi sono da contatti dai turisti , già positivi, di rientro da Corfù. Gli altri sono due cittadini stranieri. Sono questi i numeri principali del coronavirus, per il territorio provinciale, diffusi dal bollettino giornaliero. Dando uno sguardo al resto della regione emerge che nell'Asl imperiese è stato trovato un nuovo positivo dalle attività di screening. Nell'Asl 2 savonese i positivi sono 15 e dieci in strutture sociosanitarie (sei dei quali compresi nel cluster della grigliata di Quiliano), tre sono emersi dalle attività di screening e uno da contatto di caso confermato. Nell'Asl 3 genovese i nuovi positivi sono sei, quattro sono in strutture sociosanitarie e due due da attività di screening.

In totale nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.775 tamponi e il totale dei casi positivi in tutta la Liguria sale a 1.171, 26 in più rispetto alla giornata di ieri. In totale le persone ospedalizzate sono 19, come detto se ne registra una in più alla Spezia dove due persone risultano già ricoverate. In totale le persone insolamento domiciliare in tutta la Liguria sono 208, cinque in più rispetto alla giornata di ieri. Le persone guarite con due test negativi in due test consecutivi sono 7.590, 11 in più rispetto a ieri. In Liguria le persone in sorveglianza attiva sono 793, 144 delle quali in provincia della Spezia. Anche oggi non si registrano vittime il numero delle schede decessi è di 1569. Il coronavirus alla Spezia ha mietuto 143 vittime.