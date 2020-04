Virus, numeri pressoché inalterati negli ospedali spezzini

La Spezia - Il bollettino di oggi, martedì 28 aprile, denota una sostanziale conferma dei numeri del giorno precedente relativi al contagio da coronavirus per quel che riguarda la provincia spezzina. L'unica eccezione è rappresentata dal numero di persone in sorveglianza attiva, balzato da 221 a 311, che si traduce in una crescita pari a 90 unità.

Scendono, invece, i casi attualmente attivi sul territorio, passati da 356 a 358, così come le ospedalizzazioni, calate da 69 a 67. Resta inalterato il numero dei pazienti in Terapia intensiva, pari a 8, così come quello dei decessi di pazienti Covid-19 positivi dall'inizio dell'emergenza, pari a 124.



Non si arresta a livello regionale, invece, il dato dei casi positivi: oggi sono 5.119, 35 più di ieri. Il totale dei test effettuati sale a 45.719 (1.680 più di ieri), mentre scendono gli ospedalizzati: oggi sono 799 (38 meno di ieri) e di questi 81 sono in Terapia intensiva (2 meno di ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 2.772 (29 più di ieri), i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.548 (44 più di ieri) e i guariti con due test consecutivi negativi sono 1.512 (82 più di ieri).

Aumentano, seppur in maniera sempre meno incisiva, i decessi ufficialmente legati al Covid-19: secondo Alisa oggi sono infatti 1.139 (13 più di ieri).



Casi per provincia

IMPERIA - 894

SAVONA - 840

GENOVA - 3.024

LA SPEZIA - 356

Altro/in fase di verifica - 5

TOTALE - 5.119



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 142 (13)

ASL 2 - 118 (9)

Ospedale Policlinico San Martino - 166 (28)

Ospedale Evangelico - 29 (2)

Ospedale Galliera - 95 (2)

Ospedale Gaslini - 5 (0)

ASL 3 globale - 120 (15)

ASL 3 Villa Scassi - 120 (15)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 globale - 57 (4)

ASL 4 Sestri Levante - 55 (4)

ASL 4 Lavagna - 2 (0)

ASL 5 - 67 (8)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 151

ASL 2 - 604

ASL 3 - 457

ASL 4 - 359

ASL 5 - 311

Liguria - 1.882