Violenza sessuale, aumentano le denunce in provincia

La Spezia - Aumentano le denunce per violenza sessuale alla Spezia e a Genova e quelle in materia di stupefacenti nel capoluogo di regione e a Imperia. Lo riporta l'agenzia di stampa nazionale Ansa i dati sono estrapolati dalle classifiche che fanno parte della graduatoria generale pubblicata ieri dal Sole 24 Ore che analizza, su dati del Viminale elaborati dalla PtsClas, le denunce registrate relative al totale dei delitti commessi sul territorio nel 2018.



Nella classifica totale Savona, riporta Ansa, è all'11° posto dietro a Genova (10° posto, -7,1 per cento delle denunce rispetto al 2018) e Imperia (9°, +2,7 per cento). La Spezia si colloca al 31° posto, -11,8 per cento delle denunce rispetto al 2018. Per quanto riguarda le violenze sessuali al 6° posto della classifica c'è la Spezia con un incremento delle denunce del 25 per cento. Genova si colloca al 10° posto con +21,3 per cento.

Proprio in merito alla violenza e ai recenti episodi di cronaca che hanno visto giovani donne vittime di aggressioni sessuali il Comune della Spezia si riunirà in Prefettura con il comitato ordine e sicurezza.

Citando l'analisi del Sole 24 ore dall'amministrazione, con l'assessore Medusei, commentano: "Sono numeri inaccettabili e che non vanno affatto sottovalutati. Per questo, anche a fronte dei recenti fatti di cronaca che hanno visto giovani donne aggredite e molestate, domani incontrerò il Prefetto per fare il punto della situazione e capire quali altre politiche mettere in campo per garantire la massima serenità a tutti i cittadini. Ho piena fiducia nelle forze dell'ordine e investigative che so essere alacremente al lavoro per garantire alla giustizia chi ha commesso questi gravi reati".



"Vogliamo rappresentare – sottolinea l’Assessore Medusei – le preoccupazioni dei residenti della zona est della città, dove di recente si è consumata l’aggressione a danno della giovane spezzina. E, soprattutto, vogliamo capire cosa possiamo fare come Amministrazione, nell’ottica di fornire maggiori strumenti alle forze dell’ordine, consapevoli che si stanno adoperando per garantire alla giustizia il malvivente. L’attenzione mediatica è alta, ma anche la nostra".