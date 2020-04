Violano i decreti per andare a comprare droga a Pitelli, denunciati

La Spezia - Proseguono i servizi di controllo straordinario della Polizia impegnata nella verifica del rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus e nel contrasto al fenomeno di furti e spaccio. Nel primo pomeriggio di ieri una pattuglia della Squadra Volante ha fermato e identificato in zona Pitelli un 47enne spezzino - domiciliato a Sarzana - alla guida di un’autovettura che, alla vista della Volante è ripartita frettolosamente in direzione Viale San Bartolomeo con a bordo una 44enne di origine brasiliana residente alla Spezia.

Entrambi sprovvisti di autocertificazione hanno entrambi ammesso, separatamente, di essersi recati a Pitelli, zona nota già da tempo per attività di spaccio dove sono state recentemente finalizzate diverse operazioni della Squadra Mobile, per acquistare sostanza stupefacente, in chiara violazione ai decreti.

Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente a norma di legge, in questo caso è più elevata poiché commessa a bordo di veicolo.

Nei controlli anti assembramento intanto particolare attenzione continua ad essere rivolta dalle Volanti al quartiere Umbertino ed a piazza Brin in tutti i quadranti orari.







”STAREMO A CASA ALMENO FINO A DOPO PASQUA



RONCOLA E FUCILE PER DIFENDERE LA DROGA



OSS: “SIAMO CARNE DA MACELLO”



CHI PUO' ANCORA LAVORARE?



MINISTERO: “FUMATORI PIU' A RISCHIO”



MASCHERINE, IL VADEMECUM DEGLI INTERNI