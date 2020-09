Viola l'orario di chiusura col locale pieno di avventori: scatta la chiusura temporanea

La Spezia - Servizi di controllo del territorio rinforzati grazie al contributo delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, che si fermeranno alla Spezia per tutta la settimana, impiegate in un piano di intervento straordinario in chiave anticovid, a fianco delle volanti. La strategia dei servizi è stata condivisa con il Dirigente del Reparto genovese, il vice-questore De Felice, che ieri mattina ha incontrato il Questore e i referenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, per poi dare il via ad una ricognizione delle pattuglie sui posti di servizio. Negli interventi iniziati lunedì pomeriggio e proseguiti nella decorsa mattinata, gli agenti coordinati dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico, in primis, sono andati a verificare il rispetto delle prescrizioni antiassembramento nei quartieri cittadini dove maggiore è la frequentazione di persone.



Nel corso dei servizi, le pattuglie sorprendevano tre cittadini marocchini, un 27enne, un 35enne e un 52enne, intenti a consumare bevande alcoliche seduti vicini su uno scalino a fianco di un market etnico in Corso Cavour angolo Via Milano, violando così il divieto di assembramento assoluto vigente nell’area. A loro carico venivano elevate tre sanzioni amministrative per l’importo minimo di 400 euro ciascuna, in violazione dell’art. 4 del D.L. n.19/2020. Sanzionato in piazza Brin perché sprovvisto di mascherina un giovane del Bangladesh. L'attività operativa è stata estesa al quartiere di Pegazzano, all’area della stazione ferroviaria e all'adiacente quartiere di Fossitermi, dove state complessivamente identificate 57 persone (34 extracomunitari), di cui 22 con precedenti penali o di polizia.



In serata la Polizia Amministrativa e Sociale ha invece proceduto nei confronti del titolare di un pubblico esercizio di Viale Amendola, per le violazioni accertate nella notte tra sabato e domenica dalle volanti, avendo rilevato che il locale era aperto in violazione dell’orario di chiusura ed affollato di avventori. Nel contesto una trentina di stranieri si erano dati a precipitosa fuga alla vista dei poliziotti intervenuti su input della centrale operativa della Questura, a seguito della segnalazione di schiamazzi ed assembramento giunta al 112 verso le 3.30 di notte. Contestate le violazioni di cui all’art. 4 DL 19/2020 per un ammontare pari a 800 euro e applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per cinque giorni, immediatamente esecutiva. Al vaglio la posizione di alcuni stranieri rintracciati nelle vicinanze, sprovvisti di mascherina di protezione.