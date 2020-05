in via del molo

La Spezia - Era in strada a parlottare con un gruppo di altre persone. Solo che sarebbe dovuto rimanere costretto ai domiciliari. Per questo gli uomini della squadra volante della Questura della Spezia hanno riaccompagnato presso la sua casa, poco lontana, un 19enne di origine bosniaca. Gli agenti lo hanno sorpreso durante in Via del Molo, come parte di una pattuglia che aveva appena toccato il quartiere di Fossamastra. Il giovane è stato inoltre segnalato all’autorità giudiziaria.