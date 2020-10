Vigili del Fuoco domano incendio in una cantina di Bragarina

La Spezia - I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio per un incendio cantina in zona Bragarina. Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate nel vano cantina di una casa indipendente. Ricevuta la richiesta di soccorso, la Sala Operativa ha disposto l'immediato invio di due squadre dalla sede centrale con una APS (Autopompaserbatoio), un modulo antincendio e un autofurgone attrezzato per garantire la riserva d'aria, per un totale di sette unità operative.



Gli operatori, muniti di autoprotettori (sistema chiuso formato da bombole di aria e maschera) hanno attaccato l'incendio dall'interno erogando acqua ad alta pressione. Estinte le fiamme, si è proceduto all'evacuazione dei fumi residui con l'ausilio di un motoventilatore e allo smassamento con conseguente bonifica, ovvero il materiale incendiato viene portato all'esterno e raffreddato.

Sul posto personale della Polizia Locale per la regolamentazione della viabilità.