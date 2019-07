Vigilessa stagionale rimane coinvolta in un incidente e si frattura entrambi i polsi

La Spezia - Incidente stradale questa mattina in Viale Fieschi. Una vigilessa stagionale della Polizia locale di Sarzana è rimasta ferita al volto e si è procurata la frattura di entrambi i polsi a seguito di un incidente che ha coinvolto il suo scooter e un'auto condotta da una 59enne. La giovane, 33 anni, per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia municipale della Spezia e dell'Infortunistica alle 7 circa si stava recando sul posto di lavoro.

Tra i primi a intervenire anche un agente della Locale spezzina che stava per entrare in servizio. Stando a quanto si apprende, lo scooter procedeva in direzione centro mentre l'auto nella direzione opposta. Lo scontro è avvenuto nei pressi di porta ospedale.

Sul posto sono intervenuti la Croce rossa, l'automedica, la Polizia municipale spezzina e i carabinieri in servizio all'arsenale.

Il traffico ha subito disagi per tutta la durata dell'intervento.