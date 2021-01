Videosorveglianza, ok ai progetti di Ameglia, Bonassola, Levanto, Vernazza e Framura

La Spezia - È stata pubblicata la graduatoria dei progetti presentati dai comuni per il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza, individuati dalle Amministrazioni locali come obiettivo prioritario per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti in Prefettura.

Nella nostra provincia sono state finanziate dal Ministero dell’Interno le progettualità dei comuni di Ameglia, Bonassola, Levanto, Vernazza e Framura, le quali avevano ricevuto il parere favorevole dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e che hanno successivamente passato il vaglio della Commissione di valutazione ministeriale sulla base dei criteri previsti da un decreto interministeriale del 27 maggio scorso, che prevedeva fra l’altro un punteggio maggiore ai piccoli comuni.