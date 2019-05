Viale San Bartolomeo chiusa tra Muggiano e Ruffino per una frana

Un leccio di grandi dimensioni è stato scalzato dal terreno a causa di un movimento franoso. Municipale, Vigili del Fuoco e tecnici al lavoro. Traffico deviato.

La Spezia - Viale San Bartolomeo chiusa al traffico in entrambi i sensi per una frana. Vigili del Fuoco, Polizia municipale e tecnici sono al lavoro per la messa in sicurezza dell'intera zona. L'allarme è scattato poco prima delle 16 a causa dello smottamento che ha scalzato un grosso leccio.

In pochi momenti sono arrivati sul posto la Municipale e i Vigili del Fuoco con mezzo. Stando a quanto si apprende la pianta risulta pericolante in Viale San Bartolomeo all'altezza del civico 1021.

Lo smottamento ha letteralmente staccato il leccio dal terreno e il rischio è che possa abbattersi sulla sede stradale. Alle 18 circa sono arrivati anche gli operai del Comune per transennare l'area che verrà monitorata finchè non verranno stabilite le modalità di intervento.

Non sarebbe da escludere che la chiusura si protragga anche nelle ore notturne. Il traffico è stato deviato dalle aree adiacenti ai cantieri navali del Muggiano e Baglietto.