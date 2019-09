Viale San Bartolomeo chiusa per ore per rilevare i rumori del porto

La Spezia - In molti si sono chiesti il motivo della chiusura di Viale San Bartolomeo scattata ieri alle 22 e protrattasi sino alle 6.30 della mattina. Transenne ovunque, pattuglie della Polizia municipale che andavano avanti e indietro e nessun apparente motivo di un blocco del traffico. La strada era deserta: nessun carico eccezionale, nessun lavoro in corso... e quando l'interrogativo veniva rivolto a qualche agente la risposta era una e una sola: "Niente di che, tutto a posto". La maniera migliore per far pensare che fosse successo qualcosa di grave e indicibile. E a infittire il mistero c'erano le repliche delle fonti ufficiali: "Lavori" oppure "Questioni di mobilità".

Un atteggiamento chiaramente omertoso che ha messo ancor più in allarme.



E invece la motivazione di tutto quel trambusto era... rilevare il trambusto causato dal porto. Ieri notte, in pratica, i tecnici di Arpal si sono recati in alcune abitazioni di Viale San Bartolomeo per effettuare i rilievi fonometrici tanto richiesti dai comitati e dalla popolazione, evidentemente poco convinti dalle capacità di fonoassorbenza della nuova barriera. In banchina aveva attraccato una grande porta container e le operazioni di sbarco e imbarco erano in corso e con il traffico bloccato i decibel provenienti dal porto dovrebbero essere finiti dritti dritti nei sensori della strumentazione, consentendo di misurarne l'effettiva rumorosità (da sommare poi a quella delle auto...).



A coordinare le operazioni è stata la Polizia municipale, che ha messo in campo numerose pattuglie per garantire il rispetto del divieto di transito, ma anche per aprire i varchi per consentire il passaggio a chi doveva andare a lavorare o rientrare a casa.

La scelta della notte in cui effettuare i rilievi è stata fatta nei giorni scorsi e probabilmente Arpal voleva sfruttare l'effetto sorpresa. Sta di fatto che, nell'era dei social network, il blocco al traffico di ieri sera era già stato collegato all'evasione di un prigioniero da Villa Andreini. La strategia di comunicazione degli enti coinvolti è a dir poco da rivedere.