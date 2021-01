Viabilità: aggiornamento sulle strade chiuse

La Spezia - Sospensione del traffico veicolare e pedonale lungo la S.P. n° 50 comune di Carro, con chiusura carreggiata all’altezza del bivio per Ziona (percorso alternativo Carrodano-Ziona-Carro), causa problemi dovuti alle condizioni meteo.

Sospensione del traffico veicolare e pedonale lungo la S.P. n° 52 comune di Maissana, con chiusura al bivio di Santa Maria e bivio lungo il Borsa, causa problemi dovuti alle condizioni meteo. Il personale della Provincia è già impegnato per le opere di messa in sicurezza.



Resta chiusa la S.P.31 in località Ripa per il prolungarsi dello stato di allerta arancione e per il superamento del livello pluviometrico massimo lungo il versante franoso, domani mattina saranno eseguite le verifiche tecniche per stabilire l’orario di riapertura.



(foto: repertorio)