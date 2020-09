Via Sprugola "liberata" dai carri inutilizzati

La Spezia - Sono state le osservazioni dei residenti a far scattare la rimozione, da Via Sprugola, di alcuni vecchi carretti utilizzati per il posizionamento dei banchi in Piazza Cavour. L'operazione è scattata nella mattinata di ieri quando sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e della Cooperativa Ma.Ri.s.

Alcuni carri erano interi, di altri restavano solo vecchie assi in legno. Stando a quanto riferito dai residenti nel tempo la quantità del materiale è aumentata considerevolmente e talvolta alcune parti erano appoggiate, in bilico, nei pressi dell'entrata del magazzino. Una situazione andata avanti per qualche tempo e segnalata agli entri preposti che ieri hanno chiuso il cerchio rimuovendo ciò che andava tolto. L'azione permetterà più libertà di movimento e spazio per gli altri mezzi. Inoltre, sia la Municipale che Maris si sono adoperate per la pulizia della zona.