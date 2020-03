Via Monfalcone, Via Olivieri e Via Pianagrande, cambia la viabilità per unidici giorni

La Spezia - Il Servizio Mobilità del Comune della Spezia informa che per consentire la posa della tubazione per la nuova linea di fibra ottica, da lunedì 9 marzo a venerdì 20 marzo, in via Monfalcone, via Olivieri e via Pianagrande entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:



• DIVIETO DI FERMATA eccetto i veicoli in uso all'impresa esecutrice dei lavori: in via Monfalcone nel tratto compreso tra il numero civico 264 e 272 e tra il numero civico 282 e via Olivieri; in via Olivieri tra via Pianagrande e via Monfalcone; nell’area di parcheggio in corrispondenza del numero civico 25



• SENSO UNICO ALTERNATO DA MOVIERI: in via Monfalcone nel tratto compreso tra il numero civico 264 e il numero 284; in via Olivieri tra via Monfalcone e via Pianagrande



• STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA: in via Monfalcone nel tratto compreso tra il civico 264 e via Olivieri; in via Olivieri tra via Monfalcone e via Pianagrande



• LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H E DIVIETO DI SORPASSO: in via Monfalcone tra il civico 264 e via Olivieri; in via Olivieri tra via Monfalcone e via Pianagrande



• DIVIETO DI TRANSITO eccetto i veicoli in uso all'impresa esecutrice dei lavori: in via Pianagrande nel tratto tra il numero civico 25 e via Olivieri



• DIVIETO DI TRANSITO A PEDONI: in via Monfalcone in corrispondenza dei numeri civici 264-280; in via Olivieri in prossimità dell’intersezione con via Monfalcone; in via Olivieri in prossimità dell’intersezione con via Pianagrande.