Via Fiume in tilt per un tamponamento, coppia in ospedale

La Spezia - Via Fiume bloccata oggi pomeriggio a seguito di un tamponamento. L'incidente risale alle 16.15 all'altezza delle scale della Stazione centrale e sono rimaste coinvolte una Seat e una Ford. La prima auto era condotta da una giovane di 24 anni mentre sulla seconda auto viaggiavano moglie e marito di 74 e 67 anni. L'urto non è stato violento ma la coppia ha riportato lievi ferite e sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso.

Il traffico ha subito disagi e rallentamenti per tutta la durata dell'intervento. Gli altri automobilisti sono rimasti incolonnati fino all'arrivo della Polizia municipale e dell'Infortunistica.