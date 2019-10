Via Di Monale chiusa, fermata provvisoria in Via Gramsci

La Spezia - Chiude al traffico Via Di Monale. Accadrà lunedì 28 ottobre dalle 9 e con questa variazione, utile soprattutto ai pendolari che ogni giorno raggiungono il centro città, cambia anche il servizio Atc. Da quell'ora e fino al termine dei lavori, il servizio Atc sarà così modificato:



- I mezzi in direzione via Chiodo provenienti da Corso Cavour svolteranno in viale Garibaldi, via Gramsci e regolari.



- I mezzi in direzione via Chiodo provenienti da Viale Fieschi svolteranno in via Gramsci e regolari.



Sarà posizionata una fermata provvisoria in via Gramsci in prossimità dell’incrocio con via Di Monale.