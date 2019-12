Vestiti vicino alla stufa a gas prendono fuoco, paura in Via Rebocco

La Spezia - Paura ieri sera in Via Rebocco alla Spezia per un incendio divampato all'ultimo piano di un palazzo. Per dinamiche in fase di accertamento le fiamme sarebbero partite da alcuni abiti nelle vicinanze di una stufa a gas.

L'episodio risale alle 19.30. A lanciare l'allarme è stata una donna che risiede con il marito e i figli nell'appartamento. Quando si è accorta della situazione di pericolo ha preso i bambini ed è scappata via per avvertire il marito e i soccorritori.

I primi a intervenire sono stati due inquilini del palazzo, armati di estintore, che hanno aiutato anche un'anziana con difficoltà motorie. Sono stati momenti concitati e l'arrivo dei Vigili del Fuoco ha messo la parola fine alla terribile serata di tutto il palazzo.