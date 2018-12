Verso Capodanno, divieti per botti, vetro e lattine

Emesse due ordinanze. Peracchini: "Divertitevi in sicurezza e usando il buon senso".

La Spezia - Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha disposto con ordinanza il divieto temporaneo all’uso dei giochi pirici ed artifici in genere durante le manifestazioni di fine anno nelle aree in cui si svolgono gli eventi di Capodanno, a tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica.



A partire dalle ore 21 del 31 dicembre fino alle ore 3 del 1 gennaio in piazza Verdi, nell’area compresa tra via XX Settembre e via Tommaseo, è fatto divieto di accensione e sparo di articoli pirotecnici di qualsiasi classe e specie, compresi i giochi pirici di libera vendita.



L’ordinanza del Sindaco vieta inoltre, nelle medesime aree, dalle ore 01.00 del 1 gennaio 2019 e fino alle ore 03.00 dello stesso giorno, di detenere a qualsiasi titolo contenitori di vetro e lattine di ogni tipologia. Alla base del provvedimento c’è l’esigenza di tutelare l’incolumità delle persone e il patrimonio pubblico e privato, nelle aree interessate dagli eventi in cui è prevista una copiosa affluenza. Inoltre, l’utilizzo e l’abbandono di contenitori in vetro e lattine dopo il rituale brindisi di augurio per il nuovo anno, oltre a costituire una fonte di pericolo, pregiudica il decoro urbano.



In un secondo provvedimento il Sindaco Peracchini ha invitato la popolazione ad usare la massima cautela – anche nelle aree al di fuori dell’ordinanza – nell’utilizzo dei botti. Alcune tipologie di giochi pirici possono infatti costituire un grave pericolo e arrecare lesioni e disturbo, in particolare ad anziani, minori ed animali. “Il mio augurio a tutti i cittadini per il 2019 – conclude il Sindaco – è quello di divertirsi in sicurezza, usando il buon senso”.