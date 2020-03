Vento e pioggia si tramutano in piccoli danni e frane in tutto il territorio

La Spezia - Salgono a trenta gli interventi portati a termine dai Vigili del Fuoco della Spezia e dei distaccamenti di Sarzana e Brugnato in una giornata segnata dal maltempo. A creare maggiori danni almeno tre smottamenti che hanno provocato il crollo di un grosso pino a Ruffino che ha bloccato parzialmente la strada e altre tre frane che hanno interessato Montalbano nel territorio comunale della Spezia, a Tivegna e Pogliasca di Borghetto in Val di Vara. In quest'ultimo caso è stata disposta anche la chiusura della strada in direzione Genova. I pompieri sono intervenuti anche a Quaratica per un palo della luce pericolante, sempre questa mattina.

Non solo smottamenti ma anche tanto vento. Le raffiche, in città oltre che spostare alcune tegole, hanno staccato parzialmente dalla sua struttura una lamiera all'interno di un capanno in arsenale dal lato di Porta Ospedale. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area.