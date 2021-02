Ventitre nuovi casi nello Spezzino, muore un 82enne al San Bartolomeo

La Spezia - Sono 149 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.381 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 743 tamponi processati con test antigenico rapido effettuati nelle ultime 24 ore. Si tratta di 10 nuovi casi ad Imperia, 47 a Savona, 69 a Genova e 23 alla Spezia. Dei sette decessi registrati, uno appartiene all'Asl5: si tratta di un uomo di 82 anni, morto all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana: il totale dei morti spezzini sale pertanto a 353, su scala ligure 3.359.



Casi per provincia.

SAVONA 1.116

LA SPEZIA 794

IMPERIA 954

GENOVA 2.284

Residenti fuori Regione/Estero 105

altro/in fase di verifica 156

Tot. 5.409



Ospedalizzati

Liguria 696, 65 terapie intensive, +19 rispetto a ieri

ASL5 globale 138 casi, 8 terapie intensive, +5 rispetto a ieri

ASL5 Sarzana 133 casi 7 terapie intensive, +6 rispetto a ieri

ASL5 Spezia 5 casi, 1 terapia intensiva, -1 rispetto a ieri



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 1.868

ASL 2 832

ASL 3 1.056

ASL 4 421

ASL 5 915

Liguria 5.092



TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 821.828, ieri 1.381

TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 42.426, ieri 743

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 69.817, ieri 149

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.409, ieri -112