Ventisei casi di sifilide in un anno, trend in aumento

La Spezia - Malattie sessualmente trasmissibili, queste sconosciute. Aumenta il numero di casi di sifilide trattati in Asl 5 dalla struttura complessa di Malattie infettive coordinata dalla dottoressa Stefania Artioli. In particolare nel 2018 sono stati erogati 20 trattamenti, quest’anno con i dati aggiornati a novembre 2019, i casi sono diventati 26.

Un trend in aumento che rende necessarie una serie di considerazioni fatte dalla stessa infettivologa dell’Asl 5 Artioli, da sempre molto attenta alla prevenzione. “I dati raccolti dal Sistema di sorveglianza evidenziano un raddoppio delle segnalazioni di queste infezioni dal 2006 al 2016 – spiega Artioli -. Le infezioni sessualmente trasmesse rappresentano un problema di salute pubblica che coinvolge soprattutto le fasce di eta' più giovani ma non solo. A complicare il quadro c’è la mancata percezione del rischio che comporta un mancato accesso alle strutture sanitarie”.



Nel mondo, a soffrire di malattie sessualmente trasmesse sono almeno 350milioni di persone. Solo 17mlioni sono nell’Europa occidentale di questi 140mila persone soffrono di sifilide, 1 milione di gonorrera, 5milioni di clamidia, 11milioni di tricomoniasi (infezione a trasmissione sessuale molto contagiosa).



Per la dottoressa Artioli è una: “Necessità sensibilizzare la popolazione generale su questo tema , in particolare ma non solo le fasce di eta' piu' giovani anche per consentire l'emergenza del sommerso . Servono campagne di prevenzione nelle scuole : fino all'anno scorso la nostra azienda ha effettuato incontri finalizzati , proposti anche quest'anno , ai docenti delle scuole e siamo in attesa di riscontro in tal senso per riprendere questi aspetti importanti di prevenzione anche attraverso metodologie didattiche innovative e piu' efficaci”.



La dottoressa Artioli pone l’attenzione anche su un altro tema delicatissimo: l’infezione da Hiv.

“Purtroppo non si parla più di infezione da HIV \ Ist - ha spiegato. Prevenire e non curare deve essere il nostro obiettivo primaro e non solo in quanto operatori sanitari. Diventa fondamentale implementare una rete assistenziale che faciliti l'accesso alle strutture , che garantisca prevenzione primaria secondaria diagnosi e terapia delle infezioni sessualmente trasmesse”.



“Servirebbe un ambulatorio dedicato alle Ist - prosegue Artioli -, cui far convergere il maggior numero possibile di casi della nostra provincia per implementare, previa sensibilizzazione della popolazione generale, scolastica, dei medici di medicina generale, dei ginecologi, degli urologi chirurghi la prevenzione la diagnosi e il trattamento di queste infezioni”.



Un altro amico fidato contro, ad esempio, le epatiti è il vaccino. “L'adesione alle vaccinazioni contro il Papilloma virus, effettuabile anche in età adulta, riduce il rischio di recidiva e protegge non soltanto contro la condilomatosi ma anche contro il cancro della cervice uterina, il carcinoma anale, penieno e oro faringeo”.



Le malattie sessualmente trasmissibili sono trasmesse durante qualsiasi tipo di rapporto sessuale non protetto con partner infetti anche se apparentemente sani. La maggior parte delle IST risulta curabile: ciò è tanto più facile quanto più tempestivamente viene fatta la diagnosi. Alcune IST sono, per definizione, patologie croniche o che tendono a cronicizzare ma che risultano trattabili in quanto possono essere stabilizzate con unadeguato trattamento. Se non curate, le ist possono portare a gravi conseguenze come sterilità, dolori cronici o tumori. La presenza di un’infezione genitale aumenta le probabilità di contagiarsi con il virus dell’HIV: il 9.5% dei soggetti con Ist è anche Hiv positivo.

Le più frequenti malattie sessualmente trasmissibili in Italia sono: la condilomatosi genitale, le vaginiti batteriche (F), le uretriti batteriche. Il 90% di queste patologie sono contratte da eterosessuali, l'8% da omosessuali.

La cura deve sempre riguardare entrambi i partner, altrimenti la reinfezione è certa. In Italia stima che ogni anno vengano contagiati circa 2.5 milioni di giovani adolescenti di età compresa tra i 13 e i 19 anni. L'uso del profilattico è il primo comportamento da adottare per non essere contagiati.