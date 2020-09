Ventinove in ospedale e cinque in Terapia intensiva

La Spezia - Cresce ancora, ma con un'inclinazione della curva decisamente meno ripida, il numero dei positivi in provincia. Oggi i casi di Covid-19 attualmente attivi sono 256 (5 più di ieri), un dato sospinto anche dai nuovi casi accertati, pari a 8.

Si tratta, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero, di 3 contatti di caso, 2 casi emersi al momento dell'accesso in ospedale e 3 casi da attività di screening.

Aumentano anche i ricoverati in ospedale, passati da 23 a 29, così come i pazienti in Terapia intensiva, passati da 4 a 5.

Cala, invece, il numero delle sorveglianze attive in Asl 5, scese dalle 637 di ieri alle 627 di oggi.

Inalterato, infine, il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi in provincia fermo a 144.



A livello regionale i nuovi positivi sono 22. Oltre agli 8 segnalati in Asl 5 si registrano 3 casi in Asl 1 (2 contatto di caso e 1 rientro dall'estero), 11 casi in Asl 3 (1 rientro da altra regione, 4 contatti di caso e 6 attività di screening).

I casi attualmente attivi in Liguria sono 1.650 (14 più di ieri), gli ospedalizzati sono 47 (4 più di ieri) e i decessi sono 1.572 dall'inizio della pandemia.