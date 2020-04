Venti superiori ai 100 km/h ai Casoni di Suvero, avviso di burrasca da parte di Arpal

La Spezia - Sia per oggi, martedì 21, che per domani, mercoledì 22 aprile, Arpal ha emesso un avviso per vento di burrasca forte sul centro ponente della regione, con il coinvolgimento del resto del territorio a livello di burrasca.



Infatti oggi i venti settentrionali sono previsti in ulteriore rinforzo nel corso della mattinata con valori fino a 70-80 km/h e raffiche superiori ai 100 km/h sui rilievi, sbocchi vallivi e localmente sui capi costieri esposti, in particolare su A e parte occidentale di B. Raffiche più irregolari sulle zone costiere di C e parte orientale di B.



Domani avremo fino a metà giornata venti settentrionali 70-80 km/h con raffiche superiori ai 100 km/h sui rilievi, sbocchi vallivi e localmente sui capi costieri esposti, in particolare di A e parte occidentale di B. La tendenza è per una graduale attenuazione dei venti dal tardo pomeriggio a partire dalle zone costiere.



Nelle ultime ore raffiche superiori ai 100 km/h si sono registrate a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia, 105.8) e al Lago di Giacopiane (Genova) con 101.2 km/h. A Fontana Fresca, sulle alture di Sori (Genova) toccati gli 87.5 km/h, a Marina di Loano (Savona) i 79.6.



Proseguono, intanto, le deboli precipitazioni sparse su buona parte della Liguria con cumulate, comunque, modeste (da mezzanotte 9.2 millimetri a Dego-Girini, nel savonese). Fra gli altri dati la temperatura minima della notte si è registrata a Pratomollo nel comune di Borzonasca(Genova) con 1.9. Queste, invece, le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 13.8, Savona Istituto Nautico 12.2, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 13.8, La Spezia 14.4.