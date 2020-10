Venti nuovi positivi e un decesso. I numeri del coronavirus alla Spezia

La Spezia - Un nuovo decesso registrato nelle ultime ventiquattro ore e venti nuovi positivi in provincia della Spezia. Calano gli ospedalizzati che dai 61 di ieri scendono a 57. Sono questi i numeri principali registrati nel territorio spezzino relativi al coronavirus contenuti nei dati trasmessi da Alisa al Ministero della Salute.

Nel dettaglio, dei 20 nuovi positivi, 13 sono contatti di caso confermato e 7 sono emersi dalle attività di screening. In totale i positivi in Liguria sono 3042 e sui 4.202 tamponi effettuati quelli risultati positivi sono 162. I numeri più altri restano nelle province di Genova (1542) e la Spezia (1054). A Savona sono 234 e Imperia 196.



In tutta la regione sono 188 le persone ricoverate in ospedale e come detto alla Spezia sono 57 e le terapie intensive in provincia sono 7, in Liguria 21. Il numero totale dei decessi alla Spezia sale a 174 e l'ultimo si è registrato nella giornata di ieri: si tratta di un ottantenne deceduto al San Bartolomeo di Sarzana. Il totale delle vittime in Liguria è 1609.

Il numero totale delle sorveglianze attive in regione è 2251, alla Spezia sono 676.