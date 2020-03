Venti interventi per i Vigili del Fuoco in mezza giornata di maltempo

La Spezia - Pioggia, vento e temperature abbastanza rigide. Marzo alla Spezia non è cominciato sotto un bel sole che annuncia la primavera, tutt'altro, e in queste ore sta dando anche un gran lavoro ai Vigili del Fuoco.

Dalla Spezia alla Val di Vara, fino ad arrivare alla Val di Magra le squadre della Centrale e dei due distaccamenti sono rimasti impegnati in una serie di messe in sicurezza sulle strade e per il vento che costantemente sposta tegole e fa svolazzare un po' di tutto. La situazione è sotto controllo e non si registrano particolari disagi, due gli interventi al momento più significativi: la rimozione di un palo della luce pericolante in zona Quaratica e la rimozione di una pianta tra Borghetto e Pogliasca.



Va avanti così questa allerta meteo gialla che rimarrà attiva, solo sullo Spezzino, fino alle 2 del 3 marzo. Le prime piogge di ieri hanno imposto la chiusura della provinciale 31, la strada della Ripa, perché in breve tempo i pluviometri hanno segnalato il limite raggiunto. Oltre alla Ripa risultano inibite alla circolazione la provinciale 38 dopo l'abitato di Pignone in direzione Monterosso al Mare, la provinciale numero 16 tra il bivio di Carozzo e Vezzano Ligure capoluogo e infine la numero 43 in prossimità di Chiesanuova a Levanto.