Venti di burrasca e neve oltre i mille metri, ma domani torna il sole

La Spezia - Un vasto fronte freddo oltrepassa le Alpi determinando la formazione di un minimo sul Tirreno che richiama fredde correnti dal Nord-Est europeo. Fino al mattino nubi medio-alte sui settori di Levante con possibili deboli precipitazioni anche a carattere di spolverata nevosa oltre i 1000m, sereno o poco nuvoloso su Centro- Ponente; sereno ovunque dal pomeriggio.

Umidità su valori medio-bassi. Venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali al mattino con raffiche fino a burrasca forte sui rilievi centrali, in parziale attenuazione nelle ore pomeridiane, nuovo rinforzo da Nord-Est in serata. Mare generalmente mosso, localmente molto mosso sui capi esposti di Ponente, in calo fino a poco mosso a Levante; fino ad agitato al largo.



Segnalazioni di Protezione Civile: venti da Nord tra forti e burrasca, raffiche fino 90-100 km/h sui rilievi di Centro-Ponente.



(fonte Arpal)