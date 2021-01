Venti di burrasca: alla Spezia una raffica da 81.3 chilometri orari

La Spezia - Precipitazioni d'intensità generalmente debole interessano, attualmente, l'imperiese e il centro Levante. Dalla mezzanotte il picco d'intensità orario massimo si è registrato a Cembrano (Maissana, La Spezia) con 32.4 millimetri in un'ora a 13.2 in 15 minuti. Seguono Davagna(Genova) con 26.4, La Presa (Bargagli, Genova) con 25.8, Diga di Giacopiane (Genova) con 23.4.

Nelle ultime 24 ore queste le cumulate massime, tutte registrate in provincia di Genova: Diga Brugneto 123.6, Torriglia 122.2, Cabanne (Rezzoaglio)117.4, Amborzasco (Santo Stefano d'Aveto) 114, Diga Giacopiane 100.

Per il vento, le raffiche di burrasca meridionale hanno toccato 140.8 km/h a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) , 122.8 a Fontana Fresca (Sori, Genova), 115 a Lago di Giacopiane (Genova). Da segnalare anche una raffica a 81.3 km/h alla Spezia.



(foto: repertorio)