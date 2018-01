Vendita di materiali ferrosi e dimora abusiva in Via Valdilocchi

Blitz questa mattina della Polizia municipale al termine di una serie di accertamenti. E' stato il Gip De Bellis, su richiesta del Pm Merlino, a dare il via libera ai sigilli e al sequestro dell'intera area.

La Spezia - Vendita illecita di materiale ferroso, una discarica piena di batterie, rifiuti speciali e una casa rimediata in una proprietà abbandonata del Comune. Blitz questa mattina della Polizia municipale al termine di una serie di accertamenti in Via Valdilocchi. Si chiude così la seconda fase dell'indagine scattata nel giugno scorso a seguito della quale era scattata una denuncia per reati ambientali e l'obbligo, per il principale indagato, a rimuovere i rifiuti presenti all'interno dello stabile.

E' stato il Gip De Bellis, su richiesta del Pm Merlino, a dare il via libera ai sigilli e al sequestro dell'intera area. All'interno non solo erano presenti lo stoccaggio e la vendita illecita di materiali ferrosi ma una parte era adibita a dimora e in uso alla moglie dell'uomo denunciato.

Nonostante il primo provvedimento la situazione è rimasta immutata, fino a questa mattina quando la Municipale è arrivata sigillando tutto alla presenza della coppia che dimorava nel plesso e un funzionario dell'ufficio patrimoniale del Comune. Tra le denunce a carico del 59enne si è aggiunta quella per occuopazione arbitraria di edificio comunale.

Stanto a quanto riferito dal comando di Via Lamarmora l'attività illecita di vendita non si era arrestata nonostante il primo provvedimento dei mesi passati.