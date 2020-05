Vende whisky a un 13enne, licenza sospesa per 15 giorni

La Spezia - Nella mattinata di ieri, la Squadra Amministrativa della Questura della Spezia ha notificato al titolare del market nella zona di Viale Garibaldi, un cittadino del Bangladesh, il provvedimento di sospensione della licenza per la durata di 15 giorni a decorrere dalla data odierna.

La misura è stata disposta dal Questore della Spezia ex art. 100 Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In ultimo, detto esercizio di vicinato è venuto all’attenzione sabato pomeriggio scorso, poiché è stato accertato dalla Polizia Municipale che in detto locale è stata venduta una bottiglia di whisky ad un minore, di anni 13, che poco dopo è stato soccorso privo di sensi da personale del 118 alla banchina Revel e portato in ospedale dove è stato rilevato l’abuso di alcolici.