Vende superalcolici a minorenni, gestore minimarket nei guai

La Spezia - Controlli nel cuore della movida nel corso della scorsa notte. La Polizia locale ha 'setacciato' il sabato sera cittadino secondo quando risposto dal Comando di Via Lamarmora d'intesa con l'assessore alla sicurezza Gianmarco Medusei. Agenti in borghese della Locale hanno attenzionato markets del centro, affollato come al solito da numerosi gruppi di ragazzi, anche di minore età. In piazza Cesare Battisti gli agenti hanno fermato due ragazzine, entrambe residenti in città, una sedicenne e una quindicenne, quest'ultima con in mano una bottiglia di Irish Cream, con gradazione alcolica prossima ai 20 gradi, appena venduta per il costo di 16 euro da market adiacente. Le minorenni hanno ammesso il fatto e collaborato con gli agenti per risalire al responsabile. E' stato quindi sottoposto ad ispezione amministrativa il market, gestito da una persona di nazionalità bengalese residente in città. Sulla base di verifiche tuttora in corso, il gestore, qualora risultasse recidivo per precedenti analoghi accertamenti della Polizia locale o di altre forze di polizia , rischia oltre alla sanzione amministrativa di mille euro, la sospensione dell'esercizio del locale fino a tre mesi. Controlli analoghi in altri esercizi e markets non hanno invece dato esito.