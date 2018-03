Vende profumi rubati in Piazza Brin, lo ferma la Municipale

La Spezia - Ha cercato di piazzare una serie di profumi rubati ad un gruppetto di dominicani mentre si godevano un tranquillo pomeriggio in Piazza Brin. Il venditore è un italiano originario della Lombardia di 32 anni accusato e denunciato per il reato di ricettazione.



Ad accorgersi della sua presenza sono stati gli agenti in borghese del comparto sicurezza urbana, voluto dall'assessore Medusei, che oggi pomeriggio alle 17 stazionavano nell'Umbertino.

Il 32enne, senza fissa dimora, avvicinava i potenziali acquirenti nel tentativo di vendere profumi di varie marche. Quando gli agenti della Locale sono entrati in azione lui non sapeva come giustificare il carico del valore complessivo di 200 euro. I profumi sono stati sequestrati ed è emerso che i profumi erano stati asportati da un negozio di Via Prione. Sono in corso anche le analisi del sistema di videosorveglianza dell'esercizio preso di mira per ricostruire la dinamica del furto.