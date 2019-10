Vende in piazza profumi che risultano rubati in un negozio

La Spezia - Nell'ambito dei servizi di controllo del Quartiere Umbertino, periodicamente effettuati dagli agenti di Polizia locale del Comando di Via Lamarmora su richiesta dell'assessore Gianmarco Medusei, nel pomeriggio di ieri personale in borgheseha individuato un giovane che avvicinava ragazzi del quartiere proponendo l'acquisto di merce varia. Essendo l'individuo che proponeva la vendita già noto per reati contro il patrimonio, gli agenti lo hanno fermato e perquisito trovandolo in possesso di una consistente quantità di materiale elettronico e di profumeria che da successive indagini terminate nella giornata odierna risultava recentemente rubato a due noti esercizi commerciali cittadini.

Il ventottenne, residente in città, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per ricettazione e la merce è stata restituita ai gestori degli esercizi Commerciali in questioni che hanno formalizzato la relativa denuncia. Del fatto sarà resa edotta la locale Questura risultando a carico del giovane ricettatore una misura di prevenzione per precedenti fatti analoghi.