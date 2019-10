Velocità e trasporti eccezionali, le infrazioni più comuni dei conducenti prof

La Spezia - Il Network Europeo delle Polizie Stradali “Tispol”, una rete di cooperazione tra le polizia stradali nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione Europea alla quale aderiscono tutti gli stati membri, ha programmato nel mese di ottobre 2019 l’effettuazione della campagna europea congiunta denominata “Tispol Truck and Bus”. L’Italia è rappresentata dal servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, che ha tenuto la Presidenza operativa fino al mese di aprile 2019 ed attualmente ricopre la Presidenza onoraria. L’obiettivo di tali controlli è quello elevare gli standard di sicurezza al fine di garantire una diminuzione del numeri di incidenti che vedono coinvolti tali veicoli procedendo alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, del rispetto dei limiti di velocità, delle normative relative alle merci pericolose nonché di tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.



Nell’ambito di tale campagna la Polizia Stradale della Spezia ha proceduto al controllo di 305 veicoli suddivisi tra mezzi pesanti e autobus procedendo al contesto di 78 infrazioni relative alle violazioni di limiti di velocità e delle norme sui trasporti eccezionali e sul traporto di persone in ambito comunitario utilizzando l’apparecchiatura Police Controller, in dotazione ai Reparti di Polizia Stradale, che consente di effettuare una scansione a 360 gradi dell’attività dei conducenti professionali. Per quanto riguarda il controllo delle caratteristiche costruttive e l’efficienza dei veicoli (impianto frenante- pneumatici etc.) sono stati effettuati dei servizi in collaborazione con il personale della Motorizzazione Civile della Spezia utilizzando il Centro Mobile di Revisione. Nell’ambito delle infrazioni accertate da segnalare un caso particolare ovvero quello di un autista che è stato denunciato all’autorità giudiziaria perché guidava in ambito autostradale un mezzo pesante in stato di ebrezza alcolica con conseguente ritiro della patente di guida per la sospensione.