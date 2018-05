Velisti dispersi, parte Nave Alpino

Lo annuncia la Marina militare. Sarà impiegato anche un elicottero.

La Spezia - Domani e martedì Nave Alpino, nell'ambito di un transito programmato, farà un'ulteriore ricerca con impiego elicottero di bordo in relazione al naufragio dell'imbarcazione Bright presumibilmente avvenuto il 2 maggio a 300 miglia a oriente delle Isole Azzorre. Lo riferisce l'agenzia Ansa. La Marina spiega che "il Portogallo è informato che la nostra iniziativa é su base non di interferenza ma mirata a ottimizzare l'intervento dato il transito della nostra unità". Oggi la Regione Liguria è intervenuta chiedendo proprio di valutare un coinvolgimento di unità italiane per le ricerche dei due velisti dispersi, Aldo Revello e Antonio Voinea.



L'iniziativa ha ricevuto immediato sostegno dalla Lega spezzina. “Già da questa mattina ci siamo attivati sollecitando la Farnesina a fare tutto quanto possibile per proseguire le ricerche dello skipper spezzino Aldo Revello e del suo compagno di traversata. Abbiamo quindi accolto con soddisfazione la comunicazione della partenza della nave Alpino, inviata dalla Marina militare, e siamo speranzosi che possa ritrovare i nostri connazionali. Ovviamente l'auspicio è che l'operazione italiana sia seguita anche dalla riattivazione delle ricerche da parte delle autorità competenti del Portogallo. Abbiamo fatto visita alla famiglia di Aldo Revello, in serata, per portare il nostro sentito conforto in questo difficile momento perché riteniamo non debbano essere perse le speranze. Come rappresentanti liguri eletti del Parlamento, faremo tutto quanto di nostra competenza perché le ricerche proseguano e la speranza della famiglia resti viva, nella consapevolezza che si operi, a livello nazionale e internazionale, con il massimo impegno possibile”. Lo dichiarano Edoardo Rixi, vice presidente gruppo Lega Camera dei deputati, la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli e l'onorevole della Lega Lorenzo Viviani.



Il commento di Raffaella Paita, deputata spezzina del Partito democratico: "E' importante e giusto l'impegno che il #Governo sta mostrando per ritrovare Revello e Voinea. La Marina militare invierà nei prossimi giorni la nave Alpino nelle acque portoghesi per intensificare i lavori di ricerca. In queste ore drammatiche non sono mai mancati i contatti col Ministro Pinotti e il sottosegretario Boschi. Ce la stiamo mettendo tutta e la notizia di questo nuovo intervento non puó che aprirci alla speranza".