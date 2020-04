Velature mattutine, migliora nel pomeriggio

La Spezia - Il parziale cedimento dell'alta pressione determina l'instaurarsi di un flusso umido sudorientale favorevole a progressivi addensamenti marittimo-costieri sul Centro-Ponente, più compatti sul Savonese dal pomeriggio; altrove in prevalenza poco nuvoloso con il transito di velature a Levante al mattino e nubi a evoluzione diurna sui rilievi nelle ore centrali, localmente associate a brevi e isolati piovaschi sulle Alpi Liguri. Umidità su valori medio-alti. Venti tra deboli e moderati in circolazione ciclonica sul Ligure fino a metà giornata, poi in prevalenza meridionali con rinforzi da sudovest sul Ponente, da sud sui rilievi centrali. Mare in temporaneo aumento fino a mosso, nuovamente poco mosso dal pomeriggio.



(fonte Arpal)