Velature che non spaventano, dal pomeriggio cielo di nuovo sereno

La Spezia - Un nuovo disturbo in quota da nordovest veicola correnti umide nei medi livelli favorendo il passaggio di irregolare nuvolosità stratiforme fino a metà giornata; dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso con al più qualche velatura in serata. Venti fino al primo pomeriggio deboli settentrionali sul Centro Ponente, variabili altrove, poi in prevalenza settentrionali in rinforzo a moderati con locali raffiche fino a 40/50 km/h in serata sul settore centrale. Mare poco mosso, in aumento a localmente mosso in serata.



(fonte Arpal)