Vede la Polizia e cerca di allontanarsi. Trovato con un coltello giovane svizzero viene denunciato

La Spezia - Sperava di passare inosservato e ha provato anche a sgattaiolare alla vista del poliziotti, impegnati in un controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti e al degrado cittadino.

Ma ad un giovane svizzero di 27 anni le cose sono andate male, perché la sua serata è finita con una denuncia per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Appena notate le divise nelle vicinanze della biglietteria della stazione ferroviaria ha cercato di guadagnare la fuga senza successo.

Dagli approfondimenti della Polizia di Stato è emerso che il giovane era in possesso di un coltello ed era noto per altri precedenti specifici. In totale sono stati controllate e identificate quattordici persone, cinque delle quali con precedenti. Del totale sei erano stranieri.