Vede arrivare i Carabinieri e fugge, ma viene arrestato prima di salire sul treno

La Spezia - Ieri i Carabinieri della Stazione Spezia Principale hanno arrestato un 37enne genovese, ospite di una comunità spezzina in affidamento come misura alternativa alla detenzione in carcere e destinatario di un ordine di ripristino della carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria a seguito della violazione delle prescrizioni connesse ai benefici che gli erano stati concessi.

L’uomo, vedendo arrivare dalla finestra una pattuglia di Carabinieri e temendo che fossero lì per lui, come in effetti era, è uscito rapidamente e si è allontanato. I militari però non si sono arresi e hanno immaginato che cercasse di allontanarsi dalla Spezia con qualche mezzo di trasporto. Lo hanno così cercato e, nel volgere di pochi minuti, lo hanno rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria, che il ricercato stava cercando di raggiungere: la fuga si è così conclusa. Dopo la notifica del provvedimento, l’arrestato è stato accompagnato presso il carcere della Spezia per continuare a scontare la pena a cui era stato condannato.