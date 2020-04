Variabilità diffusa da domani con rischio piogge nel fine settimana

La Spezia - Dopo un giovedì incerto e piuttosto fresco, oggi torniamo a cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore ma comunque potrebbero iniziare a palesarsi nella giornata di domenica. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18.1°C, la minima di 11.5°C, lo zero termico si attesterà a 3252m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Le temperature risaliranno a partire dalla settimana ventura.