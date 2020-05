Vanno a Carrara per fare un giro, multati due spezzini

La Spezia - Nell'ambito dei controlli effettuati nelle scorse ore dai Carabinieri del comando provinciale di Massa-Carrara, sono stati sanzionati anche due residenti nella provincia della Spezia. I due amici sono stati infatti fermati per un controllo a Carrara dove si erano recati per fare un giro trasgredendo al divieto di uscire dalla Regione senza un valido motivo. I due sanzionati sono stati fermati da un posto di controllo in via XX Settembre il prossimità della strada che conduce al centro storico.



(immagine archivio)