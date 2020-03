Vandalizzato un manifesto di "Ringrazia una femminista"

La Spezia - Viale Italia e un manifesto pubblicitario strappato. Questa volta a subire il danno non è un'azienda che voleva promuovere i propri prodotti ma Arci che proprio nei giorni scorsi aveva annunciato l'adesione alla campagna "Ringrazia una femminista", nata da School of feminism.

Al momento si conta un manifesto dannegiato ed è quello davanti alla parte del Nautico dell'Istitituto Capellini-Sauro. Ad essere vandalizzato è il cartellone che ricordava: "Se puoi denunciare le molestie sessuali, ringrazia una femminista".

Questa settimana la città è tappezzata di questi cartelli per i quali Arci ha chiesto permessi e pagato una serie di spazi per potrare la campagna nazionale anche in riva al golfo (leggi qui).



"Non sappiamo chi sia stato - ha spiegato la presidentessa di Arci la Spezia Stefania Novelli - e se si sia trattato di un gesto mirato oppure di una bravata, ricordandoci anche che le scuole sono ancora chiuse. Chiaramente spiace che sia accaduta una cosa simile. L'obiettivo della campagna è sensibilizzare la città sull'impegno civile delle donne che si sono battute e che si battono per i diritti di tutte. Dopo questo atto verificheremo la possibilità di farne un'altro e di rimetterlo dove è stato strappato".