Vandali in azione in Assonautica, razzia di cibo e danneggiamenti

La Spezia - Notte di danneggiamenti e razzie di cibo al porticciolo De Benedetti in Assonautica. Le incursioni sarebbero avvenute a bordo di sette imbarcazioni e si sarebbero concentrate tra il tardo pomeriggio di San Silvestro e la notte del primo giorno dell’anno. La scoperta è stata fatta il mattino seguente e stando a quanto si apprende sarebbero stati presi mira natanti dai nove metri in su.

Le incursioni si sono concentrate in più occasioni ed è da verificare se i vandali siano arrivati dal mare, con un barchino ormeggiato al frangionde, oppure da terra scavalcando il cancello approfittando comunque dell’oscurità.



Raggiunto il porticciolo De Benedetti gli autori del gesto hanno forzato le serrature di alcuni natanti, mentre in altri casi sono entrati agevolmente, una volta all’interno hanno svuotato le dispense divorando, principalmente scatolette, Infine hanno rovistato nelle stive lasciandole a soqquadro. L’unico oggetto trafugato nelle scorribande: una torcia. Nelle prossime ore la dirigenza di Assonautica si recherà in questura per fare denuncia.



(foto: repertorio)